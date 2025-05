GUNZENHAUSEN. (535) Ein 22-jähriger Mann ist am frühen Sonntagmorgen (25.05.2025) mutmaßlich bei Klimmzügen an einem Baugerüst in Gunzenhausen von diesem erfasst und tödlich verletzt worden. Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt zur Unfallursache.



Der Mann hielt sich gegen 04:15 Uhr zusammen mit einem Bekannten an der Promenade auf. An Gerüstteilen, die als Kabelbrücke über den Fuß- und Radweg dienten, führte der 22-Jährige nach Angaben seines Bekannten Klimmzüge aus. Hierbei sei das Gerüst umgekippt und habe den jungen Mann erfasst. Dieser erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Kriminaldauerdienst hat in den Morgenstunden die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen. Die Untersuchungen werden im weiteren Verlauf durch das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei fortgeführt.



Erstellt durch: Marc Siegl / mc