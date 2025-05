STEPHANSKIRCHEN, LKR. ROSENHEIM. In der Nacht auf Samstag, 24. Mai 2025, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Kletter- und Boulderhalle in Stephanskirchen ein und erbeuteten Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim ermittelt in dieser Sache und bittet dabei auch um Hinweise möglicher Zeugen.

In der Zeit von Samstagmorgen 02.00 Uhr bis 08.20 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt in eine Kletter- und Boulderhalle in der Finsterwalderstraße in Stephanskirchen. Drinnen öffneten der oder die Täter gewaltsam einen Schrank auf und brachen einen kleinen Tresor auf. Daraus entwendeten die Einbrecher Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe und entkamen unerkannt.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Rosenheim. Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahmen am Tatort die Ermittlungen.

Zur Aufklärung der Tat bitten die Ermittler dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wem sind in dem genannten Zeitraum im Nahbereich der Kletter- und Boulderhalle in der Finsterwalderstraße in Stephanskirchen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat auch vor dem genannten Tatzeitraum sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen und zu deren Aufklärung beitragen könnten?

Hinweise werden an die Kriminalpolizei Rosenheim unter der Telefonnummer (08031) 2000 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.