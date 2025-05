REGENSBURG. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Schwarze-Bären-Straße in Regensburg zu einem Einbruch in ein Geschäft für Küchenzubehör. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, indem sie ein Fenster einschlugen.

In der Nacht von Freitag, den 23. Mai 2025, auf Samstag, den 24. Mai 2025, kam es in der Schwarze-Bären-Straße in Regensburg zu einem Einbruch in ein Geschäft für Küchenzubehör. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Einbrecher in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 10:00 Uhr über ein Baugerüst in das Gebäude ein. Im Inneren durchsuchten sie die Geschäftsräume und brachen ein verschlossenes Behältnis auf. Dabei entwendeten sie Bargeld und hochwertige Küchenutensilien im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe – insbesondere auf oder in der Nähe des Baugerüsts – beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Jede noch so kleine Beobachtung kann zur Aufklärung der Tat beitragen.