DIETMANNSRIED. Am Samstagabend, 19:00 Uhr, ereignete sich auf der A7 in Fahrtrichtung Norden kurz vor der Anschlussstelle Dietmannsried ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer fuhr auf dem linken Fahrstreifen und überholte mehrere Fahrzeuge. Als ein 41-jähriger vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte, übersah er den mit hoher Geschwindigkeit ankommenden Pkw. Nachdem dieser nach links auswich, kollidierte er mit der Mittelschutzplanke und verlor anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im weiteren Verlauf kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Brückenpfeiler, schanzte eine Böschung nach oben, durchbrach einen Wildschutzzaun und kam schließlich in einem Feld zum Stehen. Der Pkw überschlug sich hierbei mehrfach. Zwei der vier Insassen wurden aus dem Fahrzeug geschleudert. Schließlich wurden alle vier Insassen schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden von in Höhe von ca. 65000 Euro, der verunglückte Pkw wurde abgeschleppt. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Durch den Unfall kam es für ca. 4 Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Fahrbahn musste teilweise komplett gesperrt werden. Neben mehreren Streifenfahrzeugen der Verkehrspolizei Kempten waren die Feuerwehren Kempten und Dietmannsried sowie die Autobahnmeisterei Memmingen vor Ort. (VPI Kempten)

