NEUTRAUBLING. Am Samstag, den 24.05.2025, fanden im Bereich der Festwiese Neutraubling zwei stationäre Versammlungen statt. Die Polizei war mit zahlreichen Kräften vor Ort.

Die Kundgebung des AfD Kreisverbandes Regensburg war im Vorfeld ordnungsgemäß bei der Versammlungsbehörde angezeigt worden. Ebenso die Gegenkundgebung des Bündnisses für Toleranz und Menschenrechte im Landkreis Regensburg.

Bei gutem Wetter nahmen in der Spitze 300 Personen an der Versammlung der politischen Partei und 350 Personen an der Gegenkundgebung teil.

Die polizeiliche Einsatzleitung erfolgte durch das Polizeipräsidium Oberpfalz. Neben der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Neutraubling waren auch Kommunikationsteams und weitere Einsatzkräfte benachbarter Dienststellen und der Bereitschaftspolizei eingesetzt.

Im Zusammenhang mit den Kundgebungen kam es zu keinen Sicherheits- oder Verkehrsstörungen.

Nachdem beide Versammlungen um 14:30 Uhr durch die jeweiligen Versammlungsleiter beendet wurden, entfernten sich die Teilnehmer rasch und geordnet. Auch hier kam es zu keinen Störungen.