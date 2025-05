BURGHAUSEN, LKR. ALTÖTTING. Am Freitagabend, 23. Mai 2025, wurde ein Kleinkind in Burghausen aus einem Swimmingpool geborgen, in den der 3-Jährige wohl gefallen war. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen und schneller notärztlicher Hilfe verstarb der Junge noch am Unglücksort. Für Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei gilt es jetzt, die genauen Abläufe zu rekonstruieren, die zum Tod des Kindes geführt haben.

Eine Mutter war am frühen Freitagabend (23.05.2025) mit ihren Kindern auf einem Spielplatz in Burghausen, als sie feststellte, dass sich ihr 3 Jahre alter Sohn nicht mehr in der Nähe befand. Nachdem sie das Kind selbst nicht finden konnte, wurde die Polizei verständigt, welche umgehend Suchmaßnahmen einleitete.

Annähernd zeitgleich kam gegen 19.30 Uhr von einem Grundstücksbesitzer aus der Nähe die Meldung, dass er ein Kind aus seinem Swimmingpool im Garten geborgen habe. Der Mann begann bis zum Eintreffen von Notarzt und Rettungsdienst mit Reanimationsmaßnahmen, welche vom Arzt fortgeführt wurden. Doch leider mussten die Wiederbelebungsmaßnahmen eingestellt werden, für den 3-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Burghausen. Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahmen noch vor Ort die Ermittlungen in dem Todesfall. Diese werden unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein vom zuständigen Fachkommissariat 1 der Kripo Mühldorf am Inn fortgeführt.

Nach derzeitigem Stand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen dürfte sich der 3-Jährige alleine vom Spielplatz entfernt haben und fußläufig auf das Grundstück gelangt sein, wo er in den wassergefüllten Pool fiel.