EGGENFELDEN, LKR. ROTTAL-INN. Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet am Freitag, 23.05.2025, gegen 14:30 Uhr in der Landshuter Straße das Gebäude eines Reifenhändlers/Autowerkstatt in Vollbrand.

Die Flammen haben zwischenzeitlich auf das ganze Objekt übergegriffen. Die Löscharbeiten gestalten sich aufgrund der massiven Hitze- und Rauchentwicklung als extrem schwierig. Nach bisherigen Erkenntnissen sind keine Personenschäden zu verzeichnen. Der geschätzte Sachschaden dürfte sich im Millionenbereich bewegen.

Augenblicklich sind ca. 230 Kräfte der umliegenden Wehren im Einsatz. Nach polizeilichen Erstzugriff durch Kräfte der PI Eggenfelden, wird die weitere Sachbearbeitung, insbesondere zur Ermittlung der noch nicht bekannten Brandursache, durch die Kripo Passau übernommen.

Veröffentlicht am 23.05.2025, 16:10 Uhr