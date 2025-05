NEUSTADT A.D.AISCH. (533) In der Nacht von Donnerstag (22.05.2025) auf Freitag (23.05.2025) brachen bislang unbekannte Täter in ein Firmengelände in Neustadt an der Aisch ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Die Unbekannten verschafften sich mutmaßlich über ein Fenster Zugang zu den Firmenräumen in der Bamberger Straße. Im Inneren durchwühlten die Täter mehrere Büros, brachen unter anderem einen Tresor auf und entwendeten Bargeld. Sie richteten zudem einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro an.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Marc Siegl