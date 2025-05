0943 – Polizei ermittelt nach Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetz

---------------------------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft --------------------------

Innenstadt – Am Dienstagvormittag (20.05.2025) durchsuchte die Polizei eine Wohnung in der Innenstadt. Die Beamten stellten Rauschgift, vier Messer sowie weitere Gegenstände sicher.

Gegen 11.00 Uhr durchsuchte die Kriminalpolizei Augsburg aufgrund eines Durchsuchungsbeschlusses des Amtsgerichts Augsburg die Wohnung eines Mannes am Leonhardsberg. Grund der Durchsuchung war der Verdacht des Handels mit Rauschmitteln. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten Rauschgift, vier Messer sowie weitere Gegenstände sicher.

Polizeibeamte nahmen den Mann vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde er der zuständigen Ermittlungsrichterin vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und setzte diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun wegen bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln.

0944 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Hochzoll – Am Dienstag (20.05.2025) kam es zu einem Diebstahl in einem Geschäft in der Friedberger Straße.

In der Zeit von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter während der Öffnungszeiten zwei Cube-Mountainbikes. Hierbei entstand ersten Schätzungen zufolge ein Beuteschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

0945 – Polizei ermittelt nach Unfall mit alkoholisierter Autofahrerin

Lechhausen – Am Mittwoch (21.05.2025) war eine 64-jährige Autofahrerin alkoholisiert in der Schenkendorfstraße unterwegs.

Gegen 16.45 Uhr fuhr die 64-Jährige in südliche Richtung. Hierbei streifte sie mit ihrem Mercedes mehrere geparkte Autos. Passanten beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 18.000 Euro.

Bei der Aufnahme durch die Beamten zeigte die 64-Jährige alkoholtypisches Verhalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei der Frau. Zudem stellten sie den Führerschein sicher.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die 64-Jährige.

0946 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Lechhausen – Am Mittwoch (21.05.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Steinernen Furt.

In der Zeit von 06.00 Uhr 15.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen silbernen BMW, der dort geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0947 – Polizei ermittelt nach körperlicher Auseinandersetzung

Göggingen – Am Donnerstag (22.05.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 25-Jährigen und einem 35-Jährigen am Klausenberg. Hierbei wurde der 35-Jährige leicht verletzt.

Gegen 00.15 Uhr wurde der Polizei ein Streit an einer Straßenbahnhaltestelle mitgeteilt. Vor Ort stellten die Beamten die beiden Männer fest. Offenbar war es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern gekommen, wobei der 25-Jährige den 35-Jährigen geschlagen hatte. Der 35-Jährige wurde anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Da sich der 25-Jährige offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde auch er in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Körperverletzungsdeliktes gegen den 25-Jährigen.

0948 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Göggingen – Im Zeitraum von Donnerstag (15.05.2025) bis Freitag (16.05.2025) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Lärmschutzwand im Wasenmeisterweg mit Farbe. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.