0949 – Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Kriegshaber – Am gestrigen Donnerstag (22.05.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Müllfahrzeug und einem bislang unbekannten Autofahrer in der Neusäßer Straße.

Gegen 07.45 Uhr fuhr der 61-jährger Mann in dem Müllfahrzeug entlang der Stenglinstraße in Richtung Osten. Kurz vor der Kreuzung zur Neusäßer Straße scherte der unbekannte Verkehrsteilnehmer in einem weißen Opel Astra vor dem 61-Jährigen auf die Stenglinstraße ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Mann mit dem Müllfahrzeug nach rechts aus und stieß gegen das Haltestellengeländer der dortigen Straßenbahnhaltestelle. Der bislang Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Nach aktuellen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

0950 – Autofahrer entzieht sich Verkehrskontrolle – Polizei stoppt den Mann

Innenstadt – Am Donnerstag (22.05.2025) entzog sich ein 33-jähriger Mann einer Verkehrskontrolle. Die Polizei stoppte ihn kurze Zeit später.

Gegen 20.00 Uhr wollte eine Polizeistreife den Autofahrer in der Austraße anhalten, was dieser aber ignorierte und flüchtete Während der Fahrt touchierte der 33-Jährige ein Auto. Der Mann fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Beamten stoppten den Autofahrer kurze Zeit später.

Der Grund für sein Verhalten war schnell klar. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Autoschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 33-jährigen Mann.

0951 – Mann fährt trotz Fahrverbot mit dem Auto zur Polizei

Lechhausen – Am Donnerstagabend (22.05.2025) fuhr ein 41-jähriger Mann trotz bestehendem Fahrverbot mit seinem Auto zur Polizei.

Gegen 18.00 Uhr kam der 41-jährige Mann auf die Dienststelle der Polizei, da er seinen Führerschein abgeben wollte. Die Beamten vor Ort stellten fest, dass der Mann mit seinem Auto zu ihnen fuhr. Gegen diesen bestand jedoch seit längerer Zeit ein Fahrverbot. Den Führerschein behielt die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens trotz Fahrverbot gegen den 41-jährigen Mann.

0952 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Lechhausen – In der Nacht auf den gestrigen Donnerstag (22.05.2025) gegen 04.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen die Fensterscheibe eines Schreibwarenladens in der Widderstraße. An dem Laden entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0953 – Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Innenstadt – Am Donnerstagabend (22.05.2025) fuhr ein 29-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Riedingerstraße.

Gegen 22.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann in der Austraße. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 29-Jährige offenbar alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes. Zudem veranlassten sie eine Blutentnahme, stellten den Autoschlüssel sicher und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 29-jährigen Mann.

0954 – Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Innenstadt – Am gestrigen Donnerstagabend (22.05.2025) fuhr ein 29-jähriger Mann unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter in der Riedingerstraße.

Gegen 19.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den E-Scooter-Fahrer. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem Mann fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 29-jährigen Mann.