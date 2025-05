NÜRNBERG. (532) In der Nacht zum Freitag (23.05.2025) entzog sich der Fahrer eines Mazda einer Verkehrskontrolle im Nürnberger Süden. Bei seiner Flucht verursachte er mehrere Verkehrsunfälle, anschließend flüchteten er und der Beifahrer zu Fuß. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahmen beide fest.



Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd wollte gegen 01:00 Uhr den Fahrer eines roten Mazda 2 in der Eibacher Hauptstraße einer Verkehrskontrolle unterziehen, da das Licht des Pkws nicht eingeschaltet war. Der Fahrer missachtete jedoch das Anhaltesignal und flüchtete vor der Polizei. Die Streife nahm die Verfolgung auf, welche sich durch mehrere Straßen im angrenzenden Wohngebiet erstreckte. Im Bereich der Kreuzung Weißenburger Straße / Schußleitenweg wollte der Fahrer in den Schußleitenweg abbiegen und überfuhr hierbei ein auf der Verkehrsinsel stehendes Verkehrszeichen. Das Verkehrszeichen schleuderte durch den Aufprall in ein Schaufenster. Im weiteren Verlauf kollidierte das Fahrzeug mit drei Absperrpfosten und kam auf dem Gehweg im Schußleitenweg schlussendlich zum Stehen. Von dort versuchten der Fahrer und der Beifahrer fußläufig zu flüchten. Die Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd konnten den 19-jährigen Fahrer sowie den 20-jährigen Beifahrer festnehmen.

Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dass das Fahrzeug als gestohlen gemeldet war und der 19-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich bislang auf circa 9.000 Euro.

Die Beamten leiteten mehrere Ermittlungsverfahren gegen den 19-Jährigen unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Verbotenen Kraftfahrzeugrennens, des Diebstahls sowie einer Vielzahl von Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung ein. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den Fahrer. Der Beifahrer konnte nach Beendigung der Sachbearbeitung seinen Weg fortzsetzen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg kam zur Unfallaufnahme vor Ort und bittet Zeugen, die Angaben zur Flucht machen oder die durch die Fahrweise des 19-Jährigen gefährdet oder gar geschädigt wurden, sich unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 zu melden.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher