793. Unfall auf Baustelle; eine Person schwer verletzt – Neubiberg

Am Donnerstag, 22.05.2025, gegen 09:20 Uhr, kam es auf einem größeren Betriebsgelände in Neubiberg zu einem Arbeitsunfall. Dort fanden zu der Zeit Aushubarbeiten statt.

Ein 43-Jähriger mit Wohnsitz in München befand sich gerade hinter einem Lkw, der kurz zuvor mit Erde und Schotter beladen wurde, um diesen für die Abfahrt fertig zu machen. Unmittelbar neben ihm rangierte ein 29-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Pfaffenhofen mit einem Kettenbagger. Beim Rückwärtsfahren mit dem Bagger kollidierte er mit dem 43-Jährigen und überrollte dessen Bein. Der 43-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und musste zur stationären Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

794. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf – Unterhaching

Am Donnerstag, 22.05.2025, gegen 17.30 Uhr, wurde die Polizei über einen Trickbetrug verständigt.

Im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr nahm ein unbekannter Täter telefonisch Kontakt mit einer über 80-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München auf und gab sich als Angehöriger des Amtsgerichts München aus. In dem Telefonat wurde der über 80-Jährigen vorgetäuscht, dass ihre Tochter in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen war und eine Inhaftierung nur mit der Zahlung eines höheren Geldbetrags abgewendet werden könnte.

In Folge dessen bereitete die Seniorin ein Behältnis mit einem hohen Bargeldbetrag und Schmuck vor und übergab es noch am selben Tag einer weiblichen Abholerin.

Als ihr kurze Zeit später klar wurde, dass sie Opfer eines Betruges geworden war, vertraute sie sich einem Familienangehörigen an, welcher die Polizei verständigte.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 61 geführt.

Die Abholerin konnte wie folgt beschrieben werden:

Weiblich, ca. 175 cm groß; bekleidet mit einem knielangen grauen Mantel, hellem Hut und Regenschirm

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Münchner Straße, Oskar-von-Miller-Straße, Fasanenstraße, Erzbergerstraße und entlang der S-Bahnstrecke (Unterhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Wichtige Tipps gegen den Betrug durch Falsche Polizeibeamte:

• Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihrer Familie/Angehörigen.

• Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

• Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals um die Aushändigung von Geld oder sonstige Wertsachen bitten.

• Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

• Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

• Übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie auch niemals Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

795. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch in Gaststätte – Maxvorstadt

Am Freitag, 23.05.2025, gegen 03:20 Uhr, bemerkten Zivilbeamte der Polizeiinspektion 12 (Maxvorstadt) eine gewaltsam geöffnete Tür einer Gaststätte.

Im Inneren wurde versucht eine Geldkassette aufzubrechen.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte in unmittelbarer Nähe ein 52-jähriger Tatverdächtiger (mit rumänischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland) angehalten und kontrolliert werden. Dabei konnte festgestellt werden, dass der 52-Jährige wegen diverser Einbrüche mittels Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben war.

Er wurde daraufhin festgenommen und in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Das Kommissariat 52 prüft nun, inwieweit der 52-Jährige auch für den o.g. Einbruch verantwortlich war.

796. Festnahme eines Tatverdächtigen nach gewerbsmäßigem Betrug – Maxvorstadt

-siehe Medieninformation vom 11.03.2025, Nr. 392

Wie bereits berichtet, erstatteten am Samstag, 01.03.2025, eine 22-jährige und eine 19-jährige Studentin, beide mit Wohnsitzen in München, Anzeige wegen Betruges bei einer Münchner Polizeiinspektion.

Die beiden Studentinnen wollten eine Wohnung im Stadtteil Maxvorstadt anmieten und nahmen hierzu bereits am Sonntag, 02.02.2025, Kontakt mit dem vermeintlichen Vermieter auf. Aufmerksam auf die Immobilie wurden die Beiden über eine Online-Verkaufsplattform im Internet. Nach der Kontaktaufnahme vereinbarte man einen gemeinsamen Besichtigungstermin vor Ort, wo es am Montag, 03.02.2025, zum persönlichen Treffen mit dem späteren Täter kam.

Noch am selben Tag erhielten die 22-Jährige und die 19-Jährige die Zusage für die Wohnung, weshalb Beide für Kaution und die erste Miete ab dem 01.03.2025 einen höheren vierstelligen Betrag auf ein mitgeteiltes Bankkonto überwiesen.

Die weitere Kommunikation mit dem Täter wurde damals über einen Messenger-Dienst fortgeführt.

Als die vereinbarte Schlüsselübergabe mit dem Täter nicht stattfand und mehrfach verschoben wurde, bemerkten die Studentinnen den Betrug und informierten die Polizei.

Das zuständige Fachkommissariat 63 der Münchner Kriminalpolizei hatte umgehend die Ermittlungen aufgenommen und konnte einen 34-Jährigen aus dem Landkreis München als Tatverdächtigen identifizieren. Es meldeten sich im Nachgang 15 weitere Geschädigte bei der Münchner Polizei, welche ebenso vom gleichen Täter auf ähnliche Art und Weise für die selbige und eine weitere Immobilie im gleichen Anwesen betrogen wurden. Der daraus entstandene Schaden wird derzeit auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag beziffert.

Da der 34-Jährige nach den Taten unauffindbar war und sich vermutlich ins Ausland absetzte, wurde auf Initiative des Kommissariats 63 ein Internationaler Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft München I beantragt und vom Amtsgericht München erlassen.

Am Mittwoch, den 21.05.2025, gegen 13:30 Uhr, konnte der 34-jährige Tatverdächtige in Riposto (Italien), im Rahmen einer Polizeikontrolle, festgenommen werden. Er befindet sich derzeit, bis zu seiner Auslieferung nach Deutschland, in einem Gefängnis in Catania.

Die Ermittlungen in dieser Sache werden weiterhin vom Kommissariat 63 geführt.