MITTELFRANKEN. (531) Über Nacht (22.05.2025 – 23.05.2025) gingen bei mehreren Schulen in Mittelfranken Drohmails ein. Die mittelfränkische Polizei steht im Kontakt mit den betroffenen Schulen.



Die Mails gingen in den Nachtstunden bei mehreren Schulen (Stand 10:30 Uhr: rund 10 Schulen) ein. Der Text der jeweils annähernd identischen Mails enthielt eine Bombendrohung für 11:00 Uhr des heutigen Tages. Die Schreiben wurden von Experten der Verhandlungsgruppe Nordbayern analysiert und bewertet. Hierbei konnte keine tatsächlich bestehende Gefährdungslage festgestellt werden. In Absprache mit den jeweiligen Schulen wurde der Schulbetrieb deshalb aufrechterhalten. Zu Einschränkungen kam es in den meisten Fällen nicht.

Ermittlungen zum anonymen Urheber der Drohmails wurden zwischenzeitlich eingeleitet.



Erstellt durch: Marc Siegl / bl