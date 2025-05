A93 / THIERSHEIM, LKR. WUNSIEDEL. Am Donnerstagnachmittag beschlagnahmten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Selb Marihuana bei einer Buskontrolle.

Am Donnerstag, gegen 16 Uhr, kontrollierte eine Streife der Grenzpolizei Selb die Insassen eines Fernreisebusses auf der Rastanlage an der A93. Bei einem 19-Jährigen fanden die Polizisten Marihuana im niedrigen dreistelligen Grammbereich. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof durchsuchten Polizisten in Chemnitz die Wohnung des jungen Mannes. Dort entdeckten die Beamten über 30 Marihuana Pflanzen.

Die weiteren Ermittlungen führen die Kriminalpolizeien Hof und Chemnitz. Der 19-Jährige muss sich nun strafrechtlich verantworten.