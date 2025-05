792. Droh E-Mails an Münchner Schulen versendet

Am Freitag, 23.05.2025, meldeten sich eine Vielzahl von Münchner Schulen bei der Polizei. Diese hatten wortgleiche E-Mails erhalten, in welchen schwerwiegende Straftaten an den Schulen angedroht wurden.

Nach erster polizeilicher Einschätzung sind die Drohungen als nicht ernstzunehmend einzuschätzen. Die Polizei steht mit den Schulen in engem Kontakt. Der Schulbetrieb war nicht beeinträchtigt.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten aufgenommen.