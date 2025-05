RETTENBACH. Am Donnerstagabend, um 22:30 Uhr, ereignete sich auf der Staatsstraße 2510 bei Limbach ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 20-Jähriger fuhr mit seinem Pkw auf der Staatsstraße 2510 von Limbach kommend in Fahrtrichtung Burgau. Kurz nach dem Kreisverkehr Limbach überholte er ein vorausfahrendes Fahrzeug und übersah einen entgegenkommenden Pkw, mit welchem er frontal zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der entgegenkommende Pkw auf den danebenliegenden Radweg geschleudert. Im Fahrzeug befanden sich der 20-jährige Fahrer und seine 17-jährige Beifahrerin. Alle drei Unfallbeteiligten erlitten schwerste Verletzungen und wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Neben den Feuerwehren Burgau, Günzburg, Rettenbach und Offingen waren der Rettungshubschrauber „Christoph 22“ sowie ein Kriseninterventionsteam an der Einsatzörtlichkeit eingesetzt. Die gesamte Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. (PI Burgau)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).