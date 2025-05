HOF. In der Nacht zum Donnerstag drangen bislang unbekannte Täter in ein Gebäude in der Erlhofer Straße ein, in dem sowohl die Zulassungsstelle als auch eine technische Prüforganisation untergebracht sind. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher im Zeitraum von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 6.30 Uhr, gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Sie öffneten mehrere Räume gewaltsam und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die Täter und hinterließen einen erheblichen Sachschaden, der zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden kann. Was die Einbrecher erbeuteten ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Erlhofer Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Hof unter der Telefonnummer 09281/7040 in Verbindung zu setzen.