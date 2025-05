BAD NEUSTADT A.D. SAALE, OT MÜHLBACH, LKR. RHÖN-GRABFELD. Eine Streife der Polizeiinspektion Bad Neustadt hatte am Dienstagabend den richtigen Blick und konnte während eines Einsatzes Diebesgut aus zwei zuvor aufgenommenen Wohnungseinbrüchen feststellen. Zwei Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Schweinfurt.

Einbrüche am Dienstagabend

Dem Sachstand nach ereigneten sich die Einbrüche in die beiden Appartements in der Waldsiedlung am Dienstagabend zwischen 19:30 Uhr und 20:30 Uhr. Beamte der Polizeiinspektion Bad Neustadt waren vor Ort und nahmen die entsprechenden Anzeigen auf. Im Laufe der Nacht, kurz nach Mitternacht, mussten die Beamten auf Grund einer Streitigkeit erneut in das Mehrfamilienhaus fahren. Zwischen zwei Männern im Alter von 37 Jahren ist es zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Während Anzeigenaufnahme Diebesgut entdeckt

Im Zuge der weiteren Maßnahmen vor Ort konnten die Beamten in der betroffenen Wohnung schließlich Diebesgut aus den beiden vorangegangenen Einbrüchen feststellen und dieses zwei Männern im Alter von 20 und 25 Jahren zuordnen. Diese wurden in der Folge vorläufig festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt verbrachten die Männer die Nacht in der Haftzelle der Schweinfurter Polizei.

Vorführung am Folgetag

Am Mittwoch wurden die beiden Tatverdächtigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls die Untersuchungshaft gegen den 25-jährigen Tatverdächtigen an. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der Haftbefehl gegen den 20-jährigen Täter wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.