OBERPFALZ. Im Rahmen der europaweiten Verkehrssicherheitsinitiative „2Wheeler“ des Netzwerks ROADPOL richtet die Polizei Oberpfalz vom 21. bis 23. Mai 2025 ein besonderes Augenmerk auf den Zweiradverkehr – für mehr Sicherheit auf Bayerns Straßen.

Vom 21. bis 23. Mai 2025 beteiligen sich die Polizeidienststellen in der gesamten Oberpfalz an der Schwerpunktaktion „2Wheeler“ des European Roads Policing Network (ROADPOL e.V.). Im Fokus stehen in diesem Zeitraum sämtliche zweirädrigen Verkehrsteilnehmer – von Fahrrädern und S-Pedelecs bis hin zu Rollern und Motorrädern.

Ziel der Initiative ist es, die Sicherheit auf Europas Straßen nachhaltig zu erhöhen. Speziell geschulte Beamte der Kontrollgruppe Motorrad führen im Rahmen der Aktion gezielte Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durch. Diese verfügen über besondere Fachkenntnisse, insbesondere im Erkennen technischer Manipulationen an motorisierten Zweirädern.

Neben der Kontrolle steht vor allem der Dialog im Vordergrund: Die Polizei setzt auf Aufklärung, um das Gefahrenbewusstsein zu schärfen und riskantes Verhalten zu vermeiden. Unter dem Motto „Mitdenken – auch für andere“ sollen Verkehrsteilnehmende sensibilisiert werden, um potenziell gefährliche Situationen frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden.

Ein weiterer Appell an alle Verkehrsteilnehmer lautet: „Blickkontakt statt Blechkontakt“ – denn gegenseitige Rücksichtnahme beginnt mit Wahrnehmung.

Die Polizei Oberpfalz ruft dazu auf, sich verantwortungsbewusst und vorausschauend im Straßenverkehr zu bewegen – für ein sicheres Miteinander auf zwei und vier Rädern.