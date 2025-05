HOHENPOLDING, LKRS. ERDING.Bei einem Brand in einem Sägewerk in Hohenpolding entstand in der Nacht auf Mittwoch Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Gegen 05:15 Uhr hatte ein vorbeifahrender Autofahrer das Feuer in dem Gebäude im Ortsteil Karbaum bemerkt und die Besitzer sowie die Rettungskräfte verständigt. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand zügig unter Kontrolle, dennoch entstand Sachschaden von etwa 25000 Euro. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen.