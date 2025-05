ERLANGEN. (527) Aktionsmonat für mehr Radfahrsicherheit: Bayerns Innenstaatssekretär Sandro Kirchner zieht Zwischenbilanz über verstärkte Verkehrskontrollen - Vorstellung einer Kontrollstelle der Polizei - Erinnerung an die Einladung



Das Innenministerium erinnert an folgenden Termin:

Im gesamten Mai 2025 führt die Bayerische Polizei einen Aktionsmonat für mehr Radfahrsicherheit durch. Dabei kontrollieren uniformierte und zivile Fahrradstreifen verstärkt den Verkehr. Sowohl Radfahrer als auch Autofahrer und Lkw-Fahrer stehen im Fokus dieser Maßnahmen. An beliebten Radstrecken informiert die Bayerische Polizei die Verkehrsteilnehmer über sicheres Radfahren und gegenseitige Rücksichtnahme.

Bayerns Innenstaatssekretär Sandro Kirchner wird am

Freitag, den 23. Mai 2025, um 08:00 Uhr,

an einer Radkontrollstelle am George-Marshall-Platz in 91052 Erlangen

gemeinsam mit der Vizepräsidentin der Landesverkehrswacht Bayern, Sabine Roidl, und Mittelfrankens Polizeipräsident Adolf Blöchl eine erste Zwischenbilanz über den Aktionsmonat ziehen und über das Thema Radfahrsicherheit informieren.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Vor Ort haben Sie die Gelgenheit, sich ein Bild von den Polizeikontrollen durch speziell ausgestattete Fahrradstreifen der Bayerischen Polizei zu machen. Zudem besteht die Möglichkeit, sein eigenes Fahrrad polizeilich registrieren zu lassen. Interessierte können mit den notwendigen Unterlagen und Daten, wie dem Eigentumsnachweis und der Rahmennummer, dieses Angebot nutzen.

Eine solche Registrierung kann helfen, das Fahrrad im Falle eines Diebstahls wiederzufinden.



Erstellt durch: Oliver Platzer