Am heutigen Mittwoch ging gegen 13:30 Uhr bei der Einsatzzentrale des PP Schwaben Süd/West eine Mitteilung über eine Bedrohung ein. Ein Mann soll einem 11-jährigen Jungen in einem Linienbus ein Messer in bedrohlicher Weise gezeigt haben.

Etwa 15 Minuten nach dieser Mitteilung konnte eine verdächtige Person, auf welche die vorliegende Personenbeschreibung passte, in Untrasried von Polizeikräften angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der 28-Jährige führte kein Messer bei sich. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen konnte kein Messer oder ein anderer gefährlicher Gegenstand aufgefunden werden. Aufgefunden wurde bei dem Tatverdächtigen aber ein Zauberstab, der dem vom Geschädigten beschriebenen Messer verdächtig ähnelt. Da der 28-jährige Mann im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen psychische Verhaltensauffälligkeiten zeigte, wurde er stationär in einer Klinik untergebracht.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts einer Bedrohung gegen den 28-Jährigen eingeleitet. Eine Gefahr für andere Businsassen oder Unbeteiligte bestand nach aktuellem Stand der Ermittlungen keine. Eine Nachsorge für den 11-Jährigen wurde durch die Polizei mit Unterstützung des KIT sichergestellt. (PI Kempten)

