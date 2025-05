OBERTEISENDORF, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am Mittwochmittag, 21. Mai 2025, ereignete sich auf der B304 bei Oberteisendorf ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Polizeiinspektion Freilassing übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochmittag (21. Mai 2025), gegen 13.00 Uhr, auf der B304 bei Oberteisendorf. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Pkw Mazda, die B304 von Traunstein in Richtung Teisendorf. Kurz nach dem Ortsschild Oberteisendorf kam der allein im Fahrzeug befindliche Fahrer von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Pkw gegen einen Baum.

Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Fahrer noch an der Unfallstelle.

An der Unfallstelle waren die Feuerwehren Teisendorf und Oberteisendorf, mehrere Rettungsdienstfahrzeuge und ein Notarzt eingesetzt. Die Straßenmeisterei kümmerte sich unter anderem um die Reinigung der Fahrbahn.

Durch die sachleitende Staatsanwaltschaft Traunstein wurde ein unfalltechnisches- und unfallanalytisches Gutachten zur Klärung der genauen Unfallursache angeordnet.

Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 12.000 Euro.

Die Unfallaufnahme sowie die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernahm die örtlich zuständige Polizeiinspektion Freilassing.