BAMBERG. Am Dienstagmittag kontaktierte ein falscher Bankmitarbeiter eine 73-jährige Bambergerin telefonisch und versuchte, auf betrügerische Weise an ihre EC-Karte zu gelangen. Die Kripo in Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Am Telefon teilte der Anrufer mit, dass auf dem Konto der Dame eine unberechtigte Lastschrift erfolgt sei. Ein Bankmitarbeiter müsse die EC-Karte deshalb zur Überprüfung bei ihr abholen. Gegen 11.30 Uhr erschien tatsächlich ein unbekannter Mann bei der Dame in der Zollnerstraße und gab sich als Bankangestellter aus. Zum Glück schöpfte die Dame rechtzeitig Verdacht und händigte ihre Karte nicht aus. Der Betrüger entfernte sich daraufhin unverrichteter Dinge.

Der falsche Bankmitarbeiter wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 35 Jahre alt

schlank

zirka 170 cm groß

dunkle Hautfarbe

sehr kurze Haare

hellblaue Jeans

weißes T-Shirt

weiße Schuhe

Die Kriminalpolizei in Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am Dienstagmittag in Bamberg in der Zollnerstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.