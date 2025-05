782. Versuchtes Tötungsdelikt – Freimann

Am Montag, 19.05.2025, gegen 21:45 Uhr, waren ein 42-Jähriger und ein 32-Jähriger zusammen mit einer 24-Jährigen und deren Kindern, die sich im Kinderwagen befanden, im Bereich des Euro-Industrieparks unterwegs. Alle Personen haben die ungarische Staatsangehörigkeit.

Dort kam es nach dem aktuellen Erkenntnisstand im Bereich der Maria-Probst-Straße 7 zu einem Zusammentreffen mit zwei unbekannten Männern. Einer dieser beiden Unbekannten belästigte nun die 24-Jährige, was im Anschluss zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter den vier Männern führte. Die 24-Jährige entfernte sich umgehend von den Männern, um ihre Kinder zu schützen.

Im weiteren Verlauf wurden sowohl der 42-Jährige als auch der 32-Jährige mit einem Stichwerkzeug verletzt und die beiden unbekannten Männer flüchteten. Die beiden verletzten Männer kamen in der Folge jeweils in Krankenhäuser. Die Polizei leitete eine Sofortfahndung vor Ort ein, die jedoch nicht zum Auffinden der beiden Geflüchteten führte. Beide Verletzte befinden sich nicht in Lebensgefahr und konnten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

Die Ermittlungen in dieser Sache wurden in der Folge vom Kommissariat 11 übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 20 – 30 Jahre alt, ca. 170 - 175 cm groß, normale Figur, gekrauste kurze braune Haare, leichter Bart, dunklere Hautfarbe; dunkel gekleidet, vom Eindruck her nicht deutsch

Täter 2:

Männlich, knapp über 30 Jahre alt, ca. 170 - 175 cm groß, dünner als Täter 1, eher glatte kurze schwarze Haare, dunklere Hautfarbe; bekleidet mit dunkler Jogginghose und dunkler Jacke, vom Eindruck her nicht deutsch

Zeugenaufruf:

Wer hat vor Ort Beobachtungen machen können, die den Tatablauf betreffen oder kann Hinweise auf die beiden geflüchteten Täter geben?

Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich umgehend mit dem Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

783. Sachbeschädigung und Körperverletzung – Schwabing

Am Freitag, 16.05.2025, gegen 10:15 Uhr, kam es vor einer Studentenverbindung in Schwabing zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter warf mit einem Stein von außen eine Fensterscheibe eines dort befindlichen Verbindungshauses ein und flüchtete anschließend auf einem Fahrrad.

Gegen 10:30 Uhr erschien erneut ein Täter und warf wieder einen Stein gegen das Gebäude, wobei kein Schaden entstand. Drei Angehörige der Studentenverbindung (22, 24, 25 Jahre), die darauf aufmerksam wurden, gingen auf die Straße, um den Unbekannten wegen seines Verhaltens anzusprechen. Dieser reagierte aggressiv, schlug dem 25-Jährigen dessen Mobiltelefon aus der Hand und schlug ihm ins Gesicht. Zudem beleidigte der Unbekannte die drei Personen. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Im Anschluss wurde die Polizei über diesen Vorfall informiert.

Eine Fahndung brachte bislang keine Hinweise auf den Täter. Am Tatort wurden Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere einhundert Euro.

Die weiteren Ermittlungen u.a. wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung werden vom Kommissariat 43 geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ungererstraße, Potsdamer Straße und Fuchsstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 43, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

784. Verkehrsunfall; eine Person verletzt – Moosach

Am Dienstag, 20.05.2025, gegen 14:10 Uhr, befuhr ein 35-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Leichtkraftrad (Vespa) die Triebstraße in Richtung Dachau. Dabei befand er sich auf dem dritten Fahrstreifen.

Zeitgleich fuhr eine 26-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Land Rover Pkw aus einem dort befindlichen Tankstellengelände auf die Triebstraße. Auf den ersten beiden Fahrstreifen warteten Fahrzeuge vor der Kreuzung zur Hanauer Straße/Lassallestraße aufgrund der für sie Rotlicht zeigenden Ampel. Die 26-Jährige fuhr zwischen den Fahrzeugen hindurch, ebenfalls auf den dritten Fahrstreifen ein.

Dort kollidierte sie mit dem Leichtkraftrad des 35-Jährigen. Dieser stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Der 35-Jährige musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es für ca. eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

785. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Unterschleißheim

Am Dienstag, 20.05.2025, gegen 11:50 Uhr, fuhr ein 65-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Jeep Pkw von der Autobahn 92 an der Anschlussstelle Unterschleißheim ab. Anschließend wollte er die Kreuzung zur B13 geradeaus in Richtung Landshuter Straße überqueren.

Zeitgleich befuhr eine 22-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem VW Pkw die B13 in Richtung München.

Im Kreuzungsbereich kam es aufgrund derzeit ungeklärter Ursache zur Kollision zwischen den beiden Pkw. Das Fahrzeug der 22-Jährigen wurde dabei um 180 Grad gedreht. Die 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 65-Jährige wurde leicht verletzt und wurde ebenfalls vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es für über eine Stunde zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Hierbei unterstützte die Freiwillige Feuerwehr Unterschleißheim die Münchner Verkehrspolizei bei der Fertigung von Bildaufnahmen mit einer Drohne.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

786. Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen; fünf Personen verletzt – Sendling

Am Dienstag, 20.05.2025, gegen 07:00 Uhr, kam es auf der Brudermühlstraße zu einem Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Ein 35-Jähriger mit Wohnsitz in München befuhr zu diesem Zeitpunkt mit einem VW Pkw die Brudermühlbrücke des Mittleren Rings (B2R) in Fahrtrichtung Brudermühltunnel. Unmittelbar vor ihm befand sich ein 31-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Toyota Pkw und davor ein 59-Jähriger mit einem VW Pkw. Hinter dem Pkw des 35-Jährigen befanden sich eine 56-Jährige mit einem BMW Pkw und dahinter eine 36-Jährige mit Wohnsitz in Österreich mit einem Ford Pkw.

Aus bisher unbekannten Gründen fuhr der 35-Jährige mit dem VW Pkw auf den vorausfahrenden Toyota auf und schob diesen wiederum auf den vorausfahrenden VW Pkw. Daraufhin fuhren die hinter ihm fahrenden BMW auf das Heck des VW und der Ford auf den BMW auf.

Bei dem Unfall wurden, bis auf den 59-Jährigen im VW Pkw, alle Beteiligten verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Die fünf Pkw wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und einen Rückstau bis auf die Autobahn A 995.

Es entstand erheblicher Sachschaden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.