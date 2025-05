REGENSBURG. Am Montagabend kam es in Regensburg zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen. Eine Frau erlitt dabei Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Am Montag, den 19. Mai 2025, gegen 19:00 Uhr, gerieten zwei Frauen an der Bushaltestelle Benzstraße / Ecke Schöneberger Straße in Regensburg in einen Streit. Die beiden Frauen, eine 32-Jährige und eine 36-Jährige, kannten sich bereits im Vorfeld. Nach bisherigen Erkenntnissen war es bereits zuvor zu verbalen Bedrohungen und Beleidigungen durch die 36-jährige Tatverdächtige gekommen.

Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der die 32-Jährige durch mutmaßlich mehrere Schläge verletzt wurde. Sie erlitt Hämatome im Gesichts-, Hals- und Oberkörperbereich und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus in Regensburg gebracht werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum genauen Tathergang und zur Motivlage, werden durch die Kriminalpolizei Regensburg geführt.

Die Kriminalpolizei Regensburg bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung am Montagabend gegen 19:00 Uhr an der Bushaltestelle Benzstraße / Ecke Schöneberger Straße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Jede sachdienliche Angabe kann zur Aufklärung des Vorfalls beitragen.