VIECHTACH, BLOSSERBERG, LKR. REGEN. Nach dem schadensträchtigen Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens sowie dem Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses am vergangenen Samstag, 17.05.2025, ermitteln die Kriminalpolizeistation und Staatsanwaltschaft Deggendorf und bitten in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am gestrigen Dienstag, 20.05.2025, haben Brandermittler der Kriminalpolizeistation Deggendorf u. a. mit einem Brandmittelspürhund die Örtlichkeit untersucht. Die Ursache ist nach wie vor unbekannt - die Ermittlungen, die in alle Richtungen geführt werden, dauern an.

Zeugenaufruf

Personen, die am Samstag, 17.05.2025, kurz vor Mitternacht bis ca. 00.30 Uhr im Bereich Irlseign, Irlseignweg, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeistation Deggendorf, Tel. 0991/3896-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 21.05.2025, 15.10 Uhr