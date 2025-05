BAD AIBLING, LKR. ROSENHEIM. Seit Anfang November 2024 wird eine 35-jährige Frau aus Bad Aibling vermisst. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen in dieser Sache. Bisher führten die umfangreichen Ermittlungen nicht zur Aufklärung dieses Vermisstenfalls.

Am Abend des 11. November 2024 meldete ein naher Angehöriger die damals 34-jährige Eman ELSAYED bei der Polizeiinspektion Bad Aibling als vermisst. Dabei wurde mitgeteilt, dass Frau Elsayed am Morgen dieses Tages ihre Wohnung in Bad Aibling verlassen habe und nicht mehr zurückgekehrt sei.

Das zuständige Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm die Ermittlungen in diesem Fall. Leider führten die umfangreichen Untersuchungen und Suchmaßnahmen in der Region nicht zur Ermittlung des Aufenthaltsortes der ägyptischen Staatsangehörigen.

Zur Aufklärung dieses Vermisstenfalls bittet die Kriminalpolizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung:

Beschreibung der Vermissten: ca. 170 cm, dunkle über die Schulter lange Haare, normale Statur, gewöhnlich mit Kopftuch bekleidet, spricht nur gebrochen Deutsch

Wer hat die Vermisste ab dem Vormittag des 11. November 2024 noch gesehen?

Wer kann Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der Frau geben?

Wer kann sonstige Angaben machen, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen könnten?

Hinweise werden an die Kriminalpolizei Rosenheim unter der Telefonnummer (08031) 2000 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.