OBERPALZ. Die Polizeidienststellen des Polizeipräsidiums Oberpfalz beteiligen sich auch 2025 an der bayernweiten Kampagne „Radfahrsicherheit“. Mit Kontrollen, Trainings‑ und Informationsangeboten wollen sie Unfälle verhindern, das Sicherheitsbewusstsein schärfen und alle Verkehrsteilnehmer zu mehr Rücksichtnahme bewegen.

Radfahrerinnen und Radfahrer, mit oder ohne Motorunterstützung, gehören zu den verletzlichsten Verkehrsteilnehmern. Während die Zahl der tödlich verunglückten Radfahrenden bayernweit erneut gestiegen ist, verzeichnete die Oberpfalz 2024 einen erfreulichen Rückgang von acht auf vier Todesopfer. Um diesen Trend weiter zu stärken, unterstützt das Polizeipräsidium Oberpfalz auch in diesem Jahr die landesweite Schwerpunktaktion „Radfahrsicherheit“.

„Lieber vorsichtig als schwer verletzt.“

Diese Leitidee ist für Radfahrende besonders wichtig. Wer Verkehrsregeln einhält und im Zweifel auf sein „Recht“ verzichtet, schützt in erster Linie sich selbst.

Kontroll‑ und Präventionsschwerpunkte

Normgerechtes Verhalten im Straßenverkehr: Die Polizei wird Verstöße wie das Halten oder Parken auf Radfahrstreifen sowie einen zu geringen Überholabstand konsequent ahnden und in aufklärenden Gesprächen erläutern.

Sichtbarkeit rettet Leben: Mit Aktionen zu Beleuchtung, reflektierender Kleidung und verkehrssicherer Fahrrad­ausstattung unterstreicht die Polizei: Gute Erkennbarkeit ist ein wesentlicher Sicherheitsfaktor.

Pedelec‑Trainings für „Best Ager“: Spezielle Übungseinheiten unterstützen ältere Radfahrende dabei, ihr Fahrkönnen auf modernen Elektrofahrrädern zu verbessern.

Am 24. Mai 2025 findet dazu von 10 bis 13 Uhr auf dem Macerata‑Platz in Weiden eine Informationsveranstaltung zur Radverkehrssicherheit statt. Dort erwarten die Besucherinnen und Besucher mehrere Infostände sowie persönliche Beratungsangebote durch Fachleute. Ebenfalls im Mai lädt die Polizeiinspektion Neustadt a. d. Waldnaab zu einer Aktion am Bocklradlweg ein, bei der Interessierte alles Wissenswerte rund um das sichere Radfahren erfahren können. Nähere Einzelheiten dazu erteilt die Polizeiinspektion Neustadt a. d. Waldnaab.

Ziel der Aktion

Mit gezielten Kontrollen, praktischen Trainings und anschaulicher Öffentlichkeitsarbeit möchte die Oberpfälzer Polizei alle Verkehrsteilnehmer für die besonderen Risiken des Radverkehrs sensibilisieren und eine Kultur der gegenseitigen Rücksichtnahme fördern.