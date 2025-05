WERTACH. Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am 20.05.2025 um etwa 17:50 Uhr auf der B310.

Ein 63-jähriger Motorradfahrer fuhr von Unterjoch in Richtung Wertach mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Nachdem der Fahrer mehrere Fahrzeuge überholt hatte, verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte anschließend mit einem Baum. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. An dem Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. (PI Immenstadt)

