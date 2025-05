NÜRNBERG. (522) Am Montagnachmittag (19.05.2025) brachten zunächst unbekannte Personen mehrere Schriftzüge auf dem Kopfsteinpflaster in der Nürnberger Innenstadt an. Die Polizei nahm drei Tatverdächtige fest.



Ein Zeuge bemerkte gegen 14:30 Uhr mehrere Personen, die auf dem Bodenbelag des Jakobsplatzes verschiedene politische Schriftzüge anbrachten und verständigte daraufhin die Polizei. Als alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte vor Ort eintrafen, flüchteten drei Personen in unterschiedliche Richtungen. Im Zuge eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Polizisten kurze Zeit später zwei Männer (18, 21) und eine Frau (18) vorläufig festnehmen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Nürnberg beseitigten im Anschluss die Schriftzüge vom Jakobsplatz.

Das zuständige Staatsschutzkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung übernommen. Hierbei prüfen die Beamten, inwiefern die Tatverdächtigen für eine ähnlich gelagerte Tat im Bereich des Ludwigsplatzes am 17.05.2025 (Meldung 502 vom 18.05.2025) in Betracht kommen.



Erstellt durch: Christian Seiler