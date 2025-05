ERLANGEN. (519) Bislang Unbekannte brachen im Verlauf der vergangenen Wochen in einen „24/7-Shop“ im Erlanger Stadtgebiet ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Unbekannte Personen verschafften sich zwischen dem 20.04.2025 und dem 19.05.2025 gewaltsam Zugang zu einem nicht mehr betriebenen Geschäft mit verschiedenen Automaten am Rathausplatz. Im Innenraum brachen sie mehrere Verkaufsautomaten auf und verursachten dabei Sachschaden in Höhe von mutmaßlich mehreren Zehntausend Euro. Der genaue Entwendungsschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Erlangen veranlasste eine Spurensicherung am Tatort und übernahm die weiteren Ermittlungen. In diesem Zusammenhang bitten die Beamten Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind oder die sonst sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl