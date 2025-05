KEMPTEN / SONTHOFEN. Die Kriminalpolizei Kempten nahm am Donnerstagvormittag in Sonthofen einen 22-jährigen Mann vorläufig fest. Dabei ist Beweismaterial gefunden worden, welches nun der Auswertung bedarf. Dem Mann wird zur Last gelegt, Mitte April einen 18-jährigen Kemptener um 5.000 Euro Bargeld beraubt zu haben. Beide hatten sich damals nahe Calgeer- und Wiesstraße zu einem Rauschgiftgeschäft getroffen, welches dann dahingehend eskaliert sein soll, dass der 22-Jährige dem 18-Jährigen ein Messer an den Hals gehalten, ihn mit dem Tode bedroht und damit zur Herausgabe des Bargeldes gezwungen zu haben.

Im Rahmen des Informationsaustausches gelangte ein Hinweis der Sonthofener Polizei an die Kemptener Ermittler auf die Identität des Verdächtigen, so dass nun im Beisein der Staatsanwaltschaft Kempten seine Festnahme und Vorführung vor die Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Kempten erfolgen konnte. Diese ordnete die Untersuchungshaft des 22-Jährigen an, der sich nun in einer Justizvollzugsanstalt befindet.

Neben der schweren räuberischen Erpressung werden Verstöße gegen Betäubungsmittelvorschriften angezeigt. Darüber hinaus wird auch in Bezug auf die Herkunft der Banknoten gegen den 18-Jährigen ermittelt. (KPI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).