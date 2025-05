LICHTENFELS. Am vergangenen Wochenende suchten Einbrecher eine Schule im Eichenweg heim. Die Kriminalpolizei in Coburg sucht Zeugen.

Die Einbrecher verschafften sich im Zeitraum von Freitag, 14.30 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, gewaltsam Zutritt in eine Schule im Eichenweg. Sie durchwühlten mehrere Räume und stahlen Bargeld in einem niedrigen vierstelligen Bereich. Die Täter flüchteten unerkannt und hinterließen einen Sachschaden von mindestens 8.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Coburg hat die Ermittlungen übernommen und prüft mögliche Tatzusammenhänge mit den Einbrüchen in Großheirat und Sesslach, die ebenfalls am vergangenen Wochenende verübt wurden.

Wer am vergangenen Wochenende verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Lichtenfels im Eichenweg und dem näheren Umkreis wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/6450 mit der Kripo in Coburg in Verbindung zu setzten.