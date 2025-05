LENTING. LANDKREIS EICHSTÄTT . Aus zunächst ungeklärter Ursache geriet zur Mittagszeit des heutigen Tages eine Hecke Am Lesemantel in Lenting in Brand.

Die Flammen des Feuers griffen unmittelbar auf einen dort angrenzenden Holzunterstand und im weiteren Verlauf auf das daneben befindliche Wohnhaus über. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 11:20 Uhr entdeckte der Geschädigte die brennende Hecke an seinem Wohnhaus und alarmierte über Notruf die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, standen sowohl die Hecke als auch der angrenzende Holzunterstand in Vollbrand. Flammen griffen bereits auf das danebenliegende Wohnhaus über. Die eingesetzten Brandbekämpfer konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und zügig ablöschen, so dass ein völliges Abrennen des Wohnhauses noch verhindert werden konnte. Jedoch entstand erheblicher Sachschaden. So mussten die PV-Anlage abmontiert und das Dach abgedeckt werden, um einen möglichen erneutem Entflammen von unentdeckten Glutnestern Vorsorge zu tragen.

Die bis zur Stunde andauernden Untersuchungen der Spezialisten für Brandermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt ergaben, dass die am Vortag in einer Mülltonne entsorgte Grillasche zum Ausbruch des Feuer geführt hatte. Die Ermittlungen dauern an.