MEMMINGERBERG/LKR. UNTERALLGÄU. Am Donnerstagabend kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern vor einer Arbeiterunterkunft. Im Verlauf des Streits verletzte einer der Beteiligten seinen Kontrahenten mit einem Messer. Der 19-jährige Verletzte erlitt dadurch Schnittverletzungen an den Armen. Ein Passant machte eine gerade vorbeifahrende Polizeistreife auf die Auseinandersetzung aufmerksam. Die Polizeibeamten konnten den mutmaßlichen Messerangreifer noch vor Ort widerstandslos festgenommen. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Er konnte am folgenden Tag das Krankenhaus wieder verlassen. Der Auslöser des Streits unter den beiden ungarischen Staatsangehörigen liegt im privaten Bereich. Der genauere Tathergang ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen des Fachkommissariats der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen. Die sachleitende Staatsanwaltschaft Memmingen hat gegen den 27-jährige Beschuldigten Haftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung beantragt. Der Tatverdächtige wurde am Freitag der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Diese ordnete die Untersuchungshaft an und der Beschuldigte wurde daraufhin in eine bayerische JVA gebracht.

(KPI Memmingen)