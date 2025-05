OBERTRAUBLING. Im Zeitraum vom 16.05.2025 auf den 17.05.2025 ereignete sich ein Einbruch in eine Prüfstelle in Obertraubling. Es wurde Bargeld im unteren dreistelligen Bereich entwendet. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Am Samstag, den 17.05.2025, wurde ein Einbruch in eine Prüfstelle Am Schwindgraben in Obertraubling festgestellt. Unbekannte Täter beschädigten ein Fenster und drangen in das Gebäude ein. Die Tat muss zwischen späten Nachmittag des 16.05.2025 und dem Morgen des 17.05.2025 erfolgt sein. Nach ersten Erkenntnissen wurde durch den oder die Täter ein Fenster beschädigt und durch dieses ins Gebäude eingedrungen. Entwendet wurde eine Geldkassette mit Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Zusammenhänge mit zurückliegenden Einbrüchen in Prüfstellen im März diesen Jahres werden geprüft.

Um weitere Ermittlungsansätze zu gewinnen bittet die Kriminalpolizei Regensburg um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im Zeitraum 16. auf 17. Mai 2025 verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich Am Schwindgraben in Obertraubling geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.