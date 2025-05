GROSSHEIRATH/SESSLACH, LKR. COBURG. Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in zwei Schulgebäude im Landkreis Coburg eingebrochen. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zur Grundschule in der Schulstraße in Großheirath. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Räume und hinterließen dabei ein Bild der Verwüstung. Die genaue Beute steht derzeit noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 20.000 Euro.

Auch in Seßlach suchten die Täter eine Schule heim. Zwischen Freitagabend und Samstagabend drangen sie in das Gebäude der Grund- und Mittelschule in der Coburger Straße ein. Dort durchwühlten sie zahlreiche Räume und stahlen Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich. Auch hier beläuft sich der Sachschaden auf etwa 20.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg prüft derzeit mögliche Zusammenhänge zwischen den beiden Einbrüchen.

Zeugen, die im Bereich der genannten Schulen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kriminalpolizei Coburg.