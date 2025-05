0919 – 14. M-Net Firmenlauf

Messe Augsburg – Am morgigen Dienstag (20.05.2024) findet um 18.30 Uhr der 14. M-Net Firmenlauf statt. Hierbei kommt es aufgrund von Straßensperren von 17.45 Uhr bis in den späten Abend zu Verkehrsbehinderungen in den Bereichen Messe, Universitätsstraße, Bürgermeister-Ulrich-Straße und Friedrich-Ebert-Straße. Außerdem sind die Abfahrten „Messe“ und „Stadion“ der B17 betroffen.

Das Halten und Parken im Bereich der Erzgebirgsstraße und weiteren ausgeschilderten Bereichen ist für die Veranstaltung verboten. Bitte überprüfen sie ihr Fahrzeug in diesen Gebieten.

Den genauen Streckenplan finden Sie unter folgendem Link:

https://www.m-net-firmenlauf-augsburg.de/strecke.html

0920 – Polizei ermittelt nach Hausfriedensbruch

Hochzoll – Am Sonntag (18.05.2025) verschaffte sich ein bislang unbekannter Mann Zutritt zu einem Garten in der Schrofenstraße.

Gegen 15.00 Uhr bemerkte eine Anwohnerin den bislang Unbekannten in dem Garten, als er sich an einem Balkon zu schaffen machte und verständigte die Polizei. Der bislang unbekannte flüchtete. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg.

Der bislang unbekannte Mann wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, dunkle Hautfarbe, trug Braids, ein auffälliges Hemd mit Bandanamuster und türkis-lila glänzende Sneaker.

Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0921 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Lechhausen – Am Samstag (17.05.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Neuburger Straße.

In der Zeit von 16.25 Uhr bis 17.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen lilafarbenen Seat, der auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

0922 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Oberhausen – Im Zeitraum von Freitag (16.05.2025), 13.00 Uhr bis Sonntag (18.05.2025), 18.00 Uhr kam es zu einem Diebstahl in der Dinglerstraße.

Im genannten Zeitraum entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Gartengegenstände aus einem Hof eines Einfamilienhauses. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0923 – Polizei ermittelt nach Einbrüchen

Göggingen – Im Zeitraum von Sonntag (11.05.2025) bis Sonntag (18.05.2025) drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam eine Wohnung in der Erzgebirgstraße ein. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts.

Göggingen – Im Zeitraum von Mittwoch (14.05.2025) bis Sonntag (18.05.2025) drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Neudekerstraße ein. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

0924 – Polizei stoppt alkoholisierten Verkehrsteilnehmer

Innenstadt – Am Sonntag (18.05.2025) war ein 21-jähriger E-Bike-Fahrer alkoholisiert in der Holzbachstraße unterwegs.

Gegen 23.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, nachdem er in Schlangenlinien unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann. Sein E-Bike wurde vor Ort versperrt und die Beamten stellten den Schlüssel sicher, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen und eindringlicher Belehrung, was seine Teilnahme am Straßenverkehr angeht, wurde der 21-Jährige vor Ort entlassen.

Gegen 01.30 Uhr meldete sich der 21-Jährige dann am Polizeinotruf und wollte den Schlüssel zu seinem Fahrrad haben. Eine Polizeistreife stellte den 21-Jährigen dann an seinem Fahrrad fest. Zu diesem ist der 21-Jährige offenbar mit einem E-Scooter gefahren. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab immer noch einen Wert von über 1,4 Promille. Die Beamten veranlassten also erneut eine Blutentnahme. Nachdem der 21-Jähriger weiter nicht einsichtig war und sich entsprechend verhielt, verbrachte er die Nacht im Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 21-Jährigen.

0925 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Kriegshaber - Am Sonntag (18.05.2025) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Auto in der Ulmer Straße.

In der Zeit von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Autos, das auf Höhe Hausnummer 160 geparkt war. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610.

0926 – Polizei stoppt Mann unter Drogeneinfluss

Innenstadt – Am Sonntag (18.05.2025) war ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss in der Bäckergasse unterwegs.

Gegen 15.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei zeigte er drogentypisches Verhalten. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 24-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 24-Jährigen.

0927 – Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher

Pfersee – Am Freitag (16.05.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung in der Deutschenbaurstraße. Polizeibeamte stellten eine Schreckschusswaffe sicher.

Gegen 21.45 Uhr wurde der Polizei eine Streitigkeit und Schussgeräusche mitgeteilt. Die Polizei war umgehend mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Wie sich bei der Abklärung herausstellte, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei schoss ein 20-Jähriger nach derzeitigen Erkenntnissen mit einer Schreckschusswaffe in die Luft. Verletzt wurde dabei niemand. Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 43-Jährigen und einem 21-Jährigen. Der 21-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Die Beamten stellten vor Ort die Schreckschusswaffe sicher. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden die Männer wieder entlassen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 20-Jährigen sowie wegen eines Körperverletzungsdeliktes gegen den 43-Jährigen.