BAMBERG. Einbrecher trieben am Wochenende in zwei Schulen im Bamberger Stadtgebiet ihr Unwesen. Dabei hinterließen sie vor allem hohen Sachschaden. Jetzt ermittelt die Bamberger Kriminalpolizei und sucht Zeugen.

Auf äußerst rabiate Weise drangen in der Zeit von Freitagnachmittag bis Sonntagvormittag unbekannte Täter in zwei Schulgebäude in Bamberg ein. Betroffen war die Erlöser-Mittelschule in der Neuerbstraße sowie die Hugo-von-Trimberg-Volksschule am Luitpoldhain. In beiden Fällen hebelten die Einbrecher Zugangstüren auf und bahnten sich zielgerichtet ihren Weg in Richtung der Sekretariate sowie Lehrerzimmer. Auch dort öffneten sie gewaltsam Schränke und Spinde und durchwühlten, offenbar auf der Suche nach Bargeld, die gelagerten Habseligkeiten. Die Bezifferung des genauen Entwendungsschadens ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Fest steht jedoch bereits jetzt, dass der angerichtete Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro deutlich höher ausfallen dürfte.

Zudem bitten die Beamten um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.