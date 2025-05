772. Raubdelikt in einer Tankstelle – Taufkirchen

Am Sonntag, 18.05.2025, gegen 23:25 Uhr, betraten zwei bislang unbekannte Täter eine Tankstelle in Taufkirchen. Unter Vorhalt eines Messers forderten sie von einem 28-jährigen Mitarbeiter die Herausgabe von Bargeld. Daraufhin übergab der 28-Jährige mehrere Hundert Euro aus der Kasse. Danach flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Mehrere Zeugen informierten über den Notruf die Polizei. Daraufhin begab sich eine Vielzahl von Polizeistreifen zur Tatörtlichkeit. Eine sofort eingeleitete Fahndung unter anderem mit dem Polizeihubschrauber erbrachte keine neuen Hinweise auf die Täter.

Im Rahmen der Fahndung wurde unter anderem eine S-Bahn angehalten und abgesucht.

Der 28-jährige Tankstellen-Mitarbeiter blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 180 cm groß, jugendlich; bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover, schwarzer Hose, beide waren mit schwarzen Masken maskiert

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Lindenring, Waldstraße und im Bereich der S-Bahnstation Taufkirchen Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

773. Verkehrsunfall; Pkw gerät in Gegenverkehr; zwei Personen verletzt – Au

Am Sonntag, 18.05.2025, gegen 18:25 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw den Nockherberg nach oben.

Zur selben Zeit befuhr ein 76-Jähriger mit seiner 70-jährigen Beifahrerin (beide mit Wohnsitz im Kreis Mettmann) in einem VW Pkw den Nockherberg abwärts.

Der 20-Jährige geriet mit seinem BWM aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der 76-jährige Fahrer und die 70-jährige Beifahrerin des VW verletzt wurden. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

774. Einbruch in Bürogebäude; Festnahme eines Tatverdächtigen – Unterföhring

Am Sonntag, 18.05.2025, gegen 01:45 Uhr, meldete ein Zeuge über den Polizeinotruf 110 einen Einbruch in einem Bürogebäude in Unterföhring. Der Täter habe sich zu diesem Zeitpunkt noch im Gebäude befunden. Daraufhin wurden mehrere Streifen zum Einsatzort geschickt.

Bei einer Absuche konnte im Keller des Gebäudes ein 59-Jähriger mit Deutscher Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen konnte diverses Einbruchswerkzeug aufgefunden werden.

Der Tatverdächtige wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Ein Ermittlungsrichter hat zwischenzeitlich die Untersuchungshaft angeordnet.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.