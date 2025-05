NÜRNBERG. (510) Am Sonntagnachmittag (18.05.2025) belästigte ein Mann mehrere Frauen am Wöhrder See in Nürnberg. Zwei Passantinnen beobachteten den Mann, woraufhin dieser festgenommen werden konnte.



Gegen 16:30 Uhr teilte eine junge Frau der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken über Notruf mit, dass sie zusammen mit einer Freundin seit geraumer Zeit einen Mann beobachte, welcher mehrere Frauen offenbar sexuell belästigte.

Die Passantin und deren Bekannte folgten dem zunächst Unbekannten bis zum Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost. Aufgrund der angegegeben Personenbeschreibung und der Standortmitteilung der Passantinnen gelang es rasch, den 27-jährigen Tatverdächtigen am Wöhrder See zu lokalisieren und festzunehmen.

Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 27-Jährige mindestens drei Frauen sexuell belästigte und zum Teil unsittlich begrapschte.

Der 27-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und der Beleidigung strafrechtlich verantworten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird der Mann dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Zeugen des Geschehens oder weitere mögliche Geschädigte, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Michael Petzold / mc