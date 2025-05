REGENSBURG. Am Donnerstagnachmittag versuchten zwei bislang unbekannte Täter einem 44-jährigen Mann in Regensburg gewaltsam die Geldbörse zu entreißen. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt wegen versuchten Raubes und bittet um Zeugenhinweise.

Am 15. Mai 2025 gegen 15:30 Uhr wurde ein 44-jähriger Mann in der Wöhrdstraße in Regensburg auf einem öffentlichen Parkplatz von zwei unbekannten Tätern angesprochen. Diese baten ihn Bargeld zu wechseln. Der 44-Jährige nahm daraufhin seine Geldbörse aus der Jackentasche und hielt sie in der Hand. Einer der Täter versuchte daraufhin, die Geldbörse zu ergreifen. Der Mann konnte diese jedoch rechtzeitig an sich ziehen. Im weiteren Verlauf riss einer der mutmaßlichen Täter am Unterarm des Mannes, um ihm die Geldbörse zu entreißen. Der Mann konnte sich jedoch unmittelbar befreien.

Die Begleiterin des Geschädigten kam hinzu und schrie lautstark. Daraufhin flüchteten die beiden Täter in nördliche Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Es entstand kein Entwendungsschaden.

Täterbeschreibung:

Täter 1: männlich, südländisches Erscheinungsbild, trug eine beige Hose, dunkelblaue Jacke sowie ein grau-schwarzes Cap

Täter 2: männlich, südländisches Erscheinungsbild, trug eine schwarze Hose

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder den Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.