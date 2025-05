HERZOGENAURACH. (507) Am Sonntagnachmittag (18.05.2025) ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2263 bei Herzogenaurach (Lkrs. Erlangen-Höchstadt). Eine Frau und ein Mann erlitten tödliche Verletzungen, drei weitere Verkehrsteilnehmer wurden teils lebensbedrohlich verletzt.



Gegen 14:15 Uhr fuhr ein 37-jähriger Mann mit seiner 46-jährigen Beifahrerin in einem Citroen die Staatsstraße 2263 von Herzogenaurach kommend in Richtung Vach. Aus noch nicht geklärter Ursache verlor der 37-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr.

Dort kollidierte der Pkw mit drei entgegenkommenden Motorradfahrern. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die 46-jährige Beifahrerin derart schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Ein 39-jähriger Motorradfahrer konnte vor Ort durch die alarmierten Rettungskräfte reanimiert werden, und wurde im Anschluss in einem akut lebensbedrohlichen Zustand in ein Krankenhaus geflogen. Dort starb der Mann am späten Nachmittag an den Folgen der lebensbedrohlichen Verletzungen.

Die beiden weiteren beteiligten Motorradfahrer als auch der 37-jährige Pkw-Fahrer, erlitten schwere Verletzungen, welche ebenfalls in umliegenden Krankenhäuser intensivmedizinisch versorgt werden.

Die Staatsstraße 2263 war bis in die frühen Abendstunden im Bereich der Unfallstelle für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Vor Ort waren mehrere Dutzend Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren, eine Vielzahl von Rettungswagenbesatzungen, mehrere Notärzte und Notfallseelsorger, drei Rettungshubschrauber sowie Polizeibeamte mehrerer Dienststellen im Einsatz.

Die Polizeiinspektion Herzogenaurach hat nun die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.



Erstellt durch: Michael Petzold