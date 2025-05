764. Betriebsunfall – Unterschleißheim

Am Freitag, 16.05.2025, gegen 07:40 Uhr, befand sich ein 50-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München bei der Arbeit auf einem Betriebsgelände in Unterschleißheim. Er fuhr dort mit einem Radlader und war dabei, mehrere große gefüllte Müllsäcke (über zwei Meter hoch) mit dem Radlader auf einen dahinterliegenden größeren Müllhaufen zu schieben.

Ein 63-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Freising, der dort auch arbeitete, hielt sich in diesem Moment hinter den Müllsäcken auf und wurde dadurch zusammen mit den Müllsäcken auf den Haufen geschoben. Dabei wurde er verletzt.

Mitarbeiter bemerkten den Vorfall und alarmierten den Notruf. Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst fuhren zur Unfallörtlichkeit. Der 63-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und danach zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 50-Jährige wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

765. Raub – Haar

Am Freitag, 16.05.2025, gegen 10:00 Uhr, befand sich eine über 90-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München im Bereich der Bibinger Straße in Haar. Plötzlich wurde sie von einem bislang unbekannten Täter geschubst und sie fiel zu Boden. Dabei wurde die Seniorin verletzt. Der Täter entriss ihr dort ihre Handtasche. Danach flüchtete er zu Fuß in Richtung der Salmdorfer Straße.

Wenige Minuten danach bemerkte eine Passantin die am Boden liegende Frau und sie alarmierte sofort den Notruf.

Die über 90-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und danach zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Sofort wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durchgeführt, an denen mehrere Streifen beteiligt waren. Diese erbrachten keine Hinweise auf den Täter. In der Nähe des Tatortes konnte die Handtasche der Frau aufgefunden und sichergestellt werden. Es stellte sich heraus, dass Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro aus der Tasche entwendet wurde.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 180 cm groß; Bekleidung: schwarzer Stoffmantel, welcher bis über die Knie ging, eine Kapuze wurde über den Kopf gezogen; er trug eine Art Mundschutz im Gesicht (evtl. FFP2-Maske o.ä.).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bibinger Straße und Salmdorfer Straße (Haar) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

766. Polizeieinsatz wegen einer Bedrohungssituation – Hasenbergl

Am Donnerstag, 15.05.2025, gegen 12:15 Uhr, befand sich ein 55-Jähriger mit Wohnsitz in München in einem Geschäft. Dort entwendete er eine Getränkeflasche. Ein Mitarbeiter des Geschäfts bemerkte den Diebstahl und sprach den 55-Jährigen darauf an. Er wurde in ein Büro gebracht und die Polizei wurde verständigt.

In dem Büroraum befanden sich noch weitere Personen. Plötzlich zog der 55-Jährige ein mitgeführtes Klappmesser und bedrohte damit die anderen Personen in dem Raum. Die Personen versuchen deeskalierend auf den 55-Jährigen einzuwirken, was ihnen nicht gelang. Danach konnten sie den Raum verlassen und die Tür wurde verschlossen.

Von der Münchner Polizei wurden mehrere Streifen, darunter auch Einsatzkräfte der Einsatzhundertschaften, zum Geschäft geschickt. Die Beamten konnten den Raum betreten und den 55-Jährigen dort überwältigen. Das Klappmesser konnte sichergestellt werden. Der 55-Jährige verhielt sich sehr aggressiv und er wurde zu einer Polizeiinspektion gebracht.

Nach einer Anzeigenerstattung unter anderem wegen Diebstahl, Nötigung und Bedrohung wurde noch ein Gewahrsam angeordnet.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 25.

767. Unbefugter Gebrauch eines Fahrzeuges – Untergiesing-Harlaching

Am Mittwoch, 14.05.2025, gegen 15:05 Uhr, fuhr ein 55-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Mercedes Transporter auf der Grünwalder Straße. Dort hielt er an, um ein Paket zuzustellen. Als er zu dem Fahrzeug zurückging, bemerkte er, wie sich ein bislang unbekannter Täter in das Fahrzeug setzte und damit auf der Grünwalder Straße wegfuhr.

Dort fuhr er in Schlangenlinien und kollidierte mit drei dort am Fahrbahnrand geparkten Pkw (Hyundai, VW und Fiat). Danach fuhr er auf die dortigen Trambahngleise und dadurch kam das Fahrzeug zum Stehen. Der unbekannte Fahrer entfernte sich zu Fuß in Richtung der Seybothstraße.

Der Polizeinotruf 110 wurde informiert und mehrere Streifen wurden zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Fahndungsmaßnahmen erbrachten keine Hinweise auf den Täter.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeuges aus dem Gleisbereich heraus kam es zu Verkehrsbehinderungen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt über 20.000 Euro.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen eines unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeuges und eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Grünwalder Straße und Seybothstraße (Untergiesing-Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 54, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

768. Verkehrsunfallflucht; eine Person wird verletzt – Laim

Am Sonntag, 18.05.2025, gegen 00:00 Uhr, fuhr eine 44-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf dem Radweg der Fürstenrieder Straße stadtauswärts. Dort wollte sie die Kreuzung mit der Gotthardstraße mit dem Fahrrad geradeaus überqueren. Die dortige Ampel zeigte für sie grünes Licht.

Plötzlich fuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit einem weißen Kleintransporter auf der Gotthardstraße stadtauswärts. Die Fahrradfahrerin fuhr mit dem Fahrrad gegen die rechte Seite des Fahrzeuges und stürzte dadurch. Dabei wurde sie verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des Kleintransporters entfernte sich mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne dass er seinen gesetzlichen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachkam.

Die Münchner Verkehrspolizei hat vor Ort den Unfall aufgenommen und führt die weiteren Ermittlungen wegen eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug bzw. dessen Führer/in machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

769. Einbruch in ein Einfamilienhaus – Ottobrunn

Am Samstag, 17.05.2025, gegen 22:15 Uhr, bemerkten Zeugen Geräusche an einem Haus, die ihnen ungewöhnlich vorkamen. Danach bemerkten sie, dass an diesem Haus eine Terrassentür gewaltsam geöffnet wurde. Sie alarmierten sofort den Polizeinotruf 110, woraufhin mehrere Streifen zu der Örtlichkeit geschickt wurden.

Die Einsatzkräfte umstellten das Haus und führten Fahndungsmaßnahmen in der Umgebung durch. In dem Haus konnten keine Personen angetroffen werden, jedoch gab es dort Hinweise auf einen Einbruch. Die Fahndungsmaßnahmen erbrachten keine Hinweise auf mögliche Täter.

Im Haus wurden von der Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Ob bei dem Einbruch Gegenstände entwendet wurden, ist momentan noch Gegenstand der Ermittlungen.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat am Samstag, 17.05.2025, von 22:00 Uhr bis 22:15 Uhr, im Bereich der Ottostraße, Adalbert-Stifter-Straße und Nelkenstraße (Ottobrunn) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.