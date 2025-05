ALTDORF. (505) Am Freitagabend (16.05.2025) geriet aus noch nicht geklärter Ursache ein Einfamilienhaus in Leinburg (Lkrs. Nürnberger Land) in Brand. Die Schwabacher Krimnalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Gegen 20:00 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken eine Mitteilung ein, wonach sich ein Brand eines Wohnhauses „Am Bach“ in Leinburg ereignen solle. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Trotz des Einsatzes von gut 200 Einsatzkräften der Feuerwehr und 50 Mitarbeitern von Rettungsdienst und THW, gelang es nicht den Brand rasch zu löschen. Das Haus, wurde durch das Brandgeschehen komplett zerstört. Zudem war die Hitzeeinwirkung derart stark, dass einige Fenster eines Nachbaranwesens barsten. Zudem geriet ein Holzunterstand eines weiteren Nachbarn ebenfalls in Brand.

Die Gesamthöhe des entstandenen Sachschadens wird auf über 500.000 Euro geschätzt. Der 78-jährige Hauseigentümer erlitt zudem leichte Verletzungen, als er versuchte ein Fahrzeug aus dem Brandbereich zu fahren.

Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Samstagmorgenstunden an.

Die Schwabacher Kriminalpolizei führt nun die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Brandgeschehens. In diesem Zusammenhang wird geprüft, ob das Verbrennen von Altholz durch den Hauseigentümer im Bereich des Wohnhauses, in Zusammenhang mit dem Brandausbruch zu bringen ist. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergaben sich bislang nicht.

Erstellt durch: Michael Petzold