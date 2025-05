0911 – Brand in einer Schreinerei

Lechhausen – Am Freitag (16.05.2025) kam es zu einem Brand in einer Schreinerei in der Zusamstraße. Verletzt wurde hierbei niemand.

Gegen 12.15 Uhr wurde der Polizei der Brand mitgeteilt. Alle Personen konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand der Brand in einer Abzugsanlage. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

0912 – Polizei stoppt Betrügerin

Innenstadt – Am Mittwoch (14.05.2025) kam es zu einem Betrug zum Nachteil einer Frau am Moritzplatz. Einsatzkräfte nahmen eine 25-jährige Tatverdächtige vorläufig fest.

Gegen 11.30 Uhr sprach die 25-Jährige die Frau an und bat sie zunächst um Lebensmittel. Im weiteren Verlauf bat die 25-Jährige die Frau mehrfach per Handychat um Geld, was die Frau ihr gab. Hierbei nutzte sie u.a. den Vorwand, spezielle Nahrung für ihr krankes Kind kaufen zu müssen.

Als die 25-Jährige die Frau erneut um eine größere Menge Geld für eine angebliche Spezialklinik bat, wurde die Frau stutzig und informierte die Polizei. Im Rahmen der Ermittlungen nahmen Polizeibeamte die 25-jährige Tatverdächtigte dann am Freitag (16.05.2025) vorläufig in der Innenstadt fest. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurde die 25-Jährige entlassen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs gegen die 25-Jährigen.

Die Polizei warnt vor Betrügereien, bei denen Betrüger die Hilfsbereitschaft anderer Menschen ausnutzen, indem sie falsche Tatsachen vortäuschen.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich zu schützen:

Gesundes Misstrauen kann schützen.

Wenn Sie auf der Straße angesprochen werden, seien Sie wachsam.

Übergeben Sie niemals Bargeld an Ihnen unbekannte Personen.

Gehen Sie auf keine Geldtransferzahlungen ein, auch wenn Sie meinen, die Plattform zu kennen.

Geben Sie keine persönlichen Daten an unbekannte Personen weiter.

Verlassen Sie umgehend die Örtlichkeit, wenn Sie sich bedrängt fühlen oder bitten andere Passanten um Hilfe, indem Sie diese direkt ansprechen.

Informieren Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend die Polizei.

0913 – Polizei warnt vor Giftköder

Pfersee – Am Samstag (17.05.2025) fand eine Hundehalterin einen Giftköder in der Uhlandstraße Ecke Tieckstraße.

Gegen 11.00 Uhr war die 44-Jährige mit ihrem Hund spazieren. Hierbei stellte sie einen Giftköder im Gebüsch fest. Der Hund blieb unverletzt. Anschließend meldete die 44-Jährige den Fall bei der Polizei.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610. Zudem bittet die Polizei um besondere Aufmerksamkeit. Sollten Sie etwas Verdächtiges feststellen, informieren Sie die Polizei.

0914 – Polizei ermittelt nach Streit mit Jugendlichen

Hochzoll – Am Freitag (16.05.2025) kam es in der Karwendelstraße zu einem Streit zwischen einem Anwohner und drei bislang unbekannten Jugendlichen. Der Anwohner wurde hierbei leicht verletzt.

Gegen 19.15 Uhr warfen die bislang Unbekannten offenbar zunächst Steine gegen das Haus des Anwohners. Dies bemerkte der Mann und sprach die Unbekannten an. Im weiteren Verlauf schlug und schubste einer der Unbekannten den Anwohner nach derzeitigen Erkenntnissen. Hierbei stürzte der Mann und verletzte sich leicht. Anschließend flüchteten die Unbekannten in Richtung Friedberger Straße.

Bei den bislang Unbekannten handelte es sich laut Beschreibung um zwei männliche und eine weibliche Person im Alter zwischen 16 und 18 Jahren. Ein Unbekannter soll helle Kleidung und ein Unbekannter dunkle Kleidung getragen haben.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

0915 – Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung in Gaststätte

Pfersee – Am Freitag (16.05.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 23-Jährigen und einem 19-Jährigen mit einem 31-Jährigen in der Kirchbergstraße.

Gegen 21.30 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 31-Jährigen und den beiden 19- und 23-jährigen Tatverdächtigen in einer Gaststätte. Hierbei bedrohte nach derzeitigen Erkenntnissen einer der beiden Tatverdächtigen den 31-Jährigen offenbar mit einem Messer. Ein 25-Jähriger bemerkte den Vorfall und kam dem 31-Jährigen zu Hilfe. Hierbei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 31-Jährigen und dem 23-Jährigen. Dabei wurden beide leicht verletzt.

Der 19-Jährige flüchtete zunächst. Polizeibeamte stoppten ihn jedoch kurze Zeit später im Nahbereich.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Bedrohung und eines Körperverletzungsdeliktes gegen den 19-Jährigen und den 23-Jährigen.

0916 – Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Göggingen – Am Freitag (16.05.2025) war ein 70-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Zeppelinstraße unterwegs.

Gegen 17.00 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei, da der Autofahrer offenbar in auffälliger Fahrweise unterwegs war. Polizeibeamte kontrollierten den Mann wenig später. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des 70-Jährigen und veranlassten eine Blutentnahme. Außerdem stellten sie den Autoschlüssel sowie Führerschein sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 70-Jährigen.

0917 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise

Hochzoll – Im Zeitraum von Montag (12.05.2025) bis Freitag (16.05.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Mittenwalder Straße.

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte ein Wohnmobil auf Höhe der Hausnummer 37. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Autofahrer offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0918 – Polizei ermittelt nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen und sucht Zeugen

Oberhausen – Am Samstag (17.05.2025) war ein 23-jähriger Autofahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in der Donauwörther Straße unterwegs.

Gegen 23.15 Uhr stellte eine Polizeistreife den 23-jährigen BMW-Fahrer fest, als er mehrere Autos überholte, indem er die Straßenbahngleise nutzte. Ein bislang unbekannter Autofahrer erschrak infolgedessen offenbar und bremste stark ab.

Die Beamten stoppten den 23-Jährigen und kontrollierten ihn.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 23-Jährigen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die die Fahrweise des 23-Jährigen beobachtet haben oder gefährdet wurden, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.