PEITING, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Am Samstagmorgen, den 17. Mai 2025, brach in einem Mehrfamilienhaus in Peiting ein Feuer aus. Bei dem Brand wurden nach aktuellen Erkenntnissen sechs Personen verletzt, der entstandene Sachschaden dürfte sich im sechsstelligen Bereich bewegen. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Am Samstag, den 17. Mai 2024 ging gegen 9.20 Uhr bei der Integrierten Leitstelle Oberland die Mitteilung über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Föhrenstraße in Peiting ein. Die sofort alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Peiting stellten bei Eintreffen eine starke Rauchentwicklung am Gebäude und auch am Fenster in einer Wohnung sichtbar fest. Durch das rasche und professionelle Eingreifen der Feuerwehrkräfte Peiting konnte ein größeres Ausbreiten der Flammen verhindert sowie der Brand abgelöscht werden. Einige Bewohner wurden mittels Drehleiter aus ihren Wohnungen in Sicherheit gebracht.

Durch den Brand wurden insgesamt sechs Personen verletzt, drei davon wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in Kliniken gebracht. Nach aktuellen Erkenntnissen wird der Sachschaden im sechsstelligen Euro-Bereich geschätzt.

Die ersten Ermittlungen erfolgten durch Einsatzkräfte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Peiting. Noch vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II ist nun unter anderem die Brandursache Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen, welche zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch andauern.