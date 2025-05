THANNHAUSEN. Am 17.05.2025 kam es gegen 07:15 Uhr in einer Autowerkstatt in der Bgm.-Raab-Str. zu einem Schwelbrand. Nach aktuellem Ermittlungsstand handelt es sich bei der Brandursache um drei über Nacht in der Werkstatt angesteckte E-Roller. Offensichtlich hat sich zumindest einer der E-Roller durch einen technischen Defekt selbstentzunden. Der Sachschaden bei den E-Rollern liegt bei ca. 12000 Euro. Weiter wurde die restliche Werkstatt durch entsprechende Verrrußung beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Schwelbrand schnell unter Kontrolle bringen und meldete nach ca. 30 Minuten die Werkstatt rauchfrei. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Feuerwehren Thannhausen, Ziemetshausen und Krumbach waren mit ca. 50 Einsatzkräften vor Ort, weiter war zur vorsorglich ein Fahrzeug des Rettungsdienstes vor Ort.

(PI Krumbach)