VIECHTACH, LKR. REGEN. Aus bislang noch unbekannter Ursache kam es am Samstag, 17.05.2025, gegen 00:15 Uhr, zum Brand eines landwirtschaftlichen Wohnhauses samt Stallung.

Zunächst wurde bekannt, dass in einem Stall in Viechtach ein Feuer ausgebrochen war. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand, das Feuer hatte auch auf den Dachstuhl des nahen Wohnanwesen übergegriffen. Die eingesetzten Wehren konnten eine Ausbreitung des Feuers auf das gesamte Wohnhaus zwar verhindern, dieses bleibt jedoch unbewohnbar.

Personen wurden durch das Brandgeschehen nicht verletzt, da die anwesenden Anwohner das Wohnhaus rechtzeitig verlassen konnten. Die im Stall untergebrachten Kleintiere (18 Hühner) überlebten unbeschadet.

Der geschätzte Sachschaden dürfte sich auf einen niedrigen, sechsstelligen Eurobetrag belaufen.

Nach dem polizeilichen Erstzugriff durch Kräfte der Polizeiinspektion Viechtach wurden die weiteren Ermittlungen, u.a. zur Brandursache, der Kriminalpolizei Straubing überantwortet.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, PHK Damm, Tel.: 09421/868-1410.